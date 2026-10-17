ಹಾಡಹಗಲೇ ಬೇಟೆಗಿಳಿದು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹುಲಿ: ವ್ಯಾಘ್ರನ ಉಪಟಳದಿಂದ ರೈತರು ನಿರಾಳ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಮಾದರಿ ಬೋನಿಟ್ಟು ಕರುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ, ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 17, 2026 at 7:57 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಕರುವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದ ಹುಲಿಯೊಂದು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಯಸ್ಸು 4-5 ವರ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಬೋನ್ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುಮಕೂರು ಮಾದರಿ ಬೋನಿಟ್ಟು ಕರುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕರು ತಿನ್ನಲು ಬಂದ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಹುಲಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುರಿಗಾಹಿ ಮೇಲೆರಗಿದ ಚಿರತೆ: ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದನ-ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿರತೆಯೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ಚಿನ್ನರಾಜು(38) ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನರಾಜು ಅವರ ಜಮೀನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದನ ಹಾಗೂ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ನುಗ್ಗಿದ ಚಿರತೆ ಚಿನ್ನರಾಜು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹಾಡಹಗಲೇ ನಡೆದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಚಿನ್ನರಾಜು ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೆದರಿ ಚಿರತೆ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು, ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ವಿಚಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು, ದನಗಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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