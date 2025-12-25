ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದ ಹುಲಿ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ; ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಘರ್ಜನೆ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 25, 2025 at 4:16 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಸೆರೆಯಾದ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದ ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೋನ್ ಇರಿಸಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರು ಮಾದರಿ ಬೋನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕರುವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದ ಹುಲಿರಾಯ ಬಂಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಹುಲಿಯ ಘರ್ಜನೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಬೋನಿನ ಸಮೀಪ ಬಂದು ನೋಡಿದ ವೇಳೆ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಹುಲಿರಾಯ ಘರ್ಜಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ದೇಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಸು ಮೇಯಿಸುವಾಗ ಈ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ, ರಕ್ತ ಹೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಸು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹಸು ಅಸುನೀಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ, ದನಗಾಹಿ ಬಾಲಕ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪಾರು : ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ದನಗಾಹಿ ಬಾಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹನಗೋಡು ಸಮೀಪದ ನೇಗತ್ತೂರಿನ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು.
ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿತ್ ಎಂಬುವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ಹುಲಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಚಾಲಕ ವರ್ಷಿತ್ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ್ನು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಓಡಾಡಿಸಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಹುಲಿಯು ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಸ್ಲಂ ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಆತ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹುಲಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನೊಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿತ್ತು.
