ಕುಂದಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ: ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 10, 2025 at 7:20 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಉಪಟಳ ನಿಂತಿತು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವ ಮೂಡಿದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಂದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಿಯಪ್ಪ(60) ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ರೈತ.
ರೈತ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುವಾಗ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹುಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಗರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಲಿಯಪ್ಪ ಹಸು ಬಿಡಿಸಲು ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಣ್ಣು, ಹಣೆ, ತಲೆ ಹಿಂಬದಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ, ಪರಚಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ರೈತರ ಕಿರುಚಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಗಾಯಾಳು ಮಲಿಯಪ್ಪನನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಂದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವೆಗೌಡ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಕೆ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹುಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದು, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕರು ಮತ್ತು ರೈತನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕುಂದಕೆರೆ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಸುಪಾಸು ಹಾಡಹಗಲೇ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಫಾರಿ ಸ್ಥಗಿತವಾದ ನಂತರ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬುಧವಾರ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಮಲ್ ಕಂಪನಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ (ಮೈಸೂರು): ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಮಲ್ (BEML) ಕಂಪನಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಲಿಯೊಂದು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಮೈಸೂರಿನ ಇಲವಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಮಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹುಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಲವಾಲದ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೀಗ ಬೆಮಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಮಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.
