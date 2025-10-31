ಮೈಸೂರು: ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಭಯ; ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭದ್ರತೆ
ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳುವ ರೈತರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೇ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Published : October 31, 2025 at 8:04 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಗರಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಹುಲಿ ಭಯದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಭಯ?: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಗೂರು, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನಂಜನಗೂಡು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಉಪಟಳವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ದನಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ಬಿಡದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿಯೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಜನರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲೂ ಆತಂಕಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದಂತೆ ಯಾರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
3 ಹುಲಿ ದಾಳಿ, ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಸಾವು: ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹುಲಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
15 ದಿನಗಳಿಂದಾಚೆಗೆ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಾದೇಡೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ದನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಕೂಡ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭದ್ರತೆ: ಫಸಲು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಹುಲಿ ಭಯದಿಂದ ರೈತರು ಗದ್ದೆಗಳತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಾಮರಾಜ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ACF ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 20 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶೇಷ ಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ: ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂತರಸಂತೆ, ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪೆ, ಮೇಟಿ ಕುಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ವೀರನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಭಾಗ ಜೊತೆಗೆ ನುಗು, ಏಡಿಯಲ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯೂರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಬರುವ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿಗಳು ಏಕೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ?: ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹುಲಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಹುಲಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹುಲಿಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡಲು ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹುಲಿಗಳು ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಫಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗಳು ಹೆದರಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
