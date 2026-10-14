ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಹುಲಿ ಬಲಿ, ಮೃತ ಕಾಡಾನೆ ದಂತ ನಾಪತ್ತೆ: ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರ ಕೃತ್ಯ
ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಯ ಕಳೇಬರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ಬಂಡೀಪುರದ ಮದ್ದೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.
Published : October 14, 2026 at 1:15 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕಾಡಾನೆಯ ದಂತ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎರಡೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಳೇಬರ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂಡೀಪುರದ ಮದ್ದೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಮದ್ದೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಹೊಂಗಳ್ಳಿ ಬೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಹಾಕಿದ್ದ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ತೀರಾ ಕೊಳೆತುಹೋದ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಯ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣವು ಮದ್ದೂರು ವಲಯದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಕರಡಿಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಎರಡೂ ದಂತಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ದೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಆನೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಟಿಸಿಎ)ಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಡಿಎಫ್ಒ ಎಲ್. ನಂದೀಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ: ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯದ 300 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಉರುಳು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಬಂಡೀಪುರ, ಮಧುಮಲೈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವಾರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಹುಲಿ ಕೊಂದವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಆನೆ ದಂತ ಹೊತ್ತೊಯ್ದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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