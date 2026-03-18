ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸುಟ್ಟುಕರಕಲಾದ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

ETV Bharat / state

COCONUT TREE BURNT BY LIGHTNING, HAILSTORM RAIN IN SIRUGUPPA
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸುಟ್ಟುಕರಕಲಾದ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗುಡುಗು-ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟುಕರಕಲಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ರೈತ ಶರೀಫ್ ಸಾಬ್ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 7.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಗುಡುಗು - ಸಿಡಿಲಿನ ನಡುವೆ ವರುಣನಾರ್ಭಟ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು, ಮರದ ಕೊಂಬೆ, ರೆಂಬೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ.

ಮಳೆ ಶುರುವಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀನಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಜನರು ವಾಸವಿದ್ದರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ: ಬಿರುಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾದು ಕೆಂಡಂದಂತಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆದಿದೆ.

ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗಾಳಿ, ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ತಾಲೂಕಿನ, ಅಗಸನೂರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ರಾರಾವಿ, ಬಗ್ಗೂರು, ಬಂಡ್ರಾಳ, ರಾವಿಹಾಳ್‌, ಭೈರಗಾಮಿದಿನ್ನಿ, ಅಗಸನೂರು, ಮಿಟ್ಟೆಸೂಗೂರು, ಗುಬ್ಬಿಹಾಳು ಶಾಲಿಗನೂರು, ಪೊಪ್ಪನಾಳನಲ್ಲಿ ಅಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾದ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ತಾಸು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಉರಿಬಿಸಿಲು ಮರೆಯಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು. ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳೂ ಬಿದ್ದವು. ಉದ್ಯಾನ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿಗಳು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದವು.

ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ, ಕುಂದಗೋಳ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ‌ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾದರೆ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

TAGGED:

RAICHUR
THUNDERSTORM
ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ
ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ
HAILSTORM RAIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.