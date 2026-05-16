ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್: ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರ ದುರ್ಮರಣ

ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್​ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟವರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 10:22 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ನರಗುಂದ ದಂಡಾಪುರ ಓಣಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ (25), ನಿಂಗಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾಟರಂಗಿ (28) ಹಾಗೂ ಲೋಕೇಶ ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಅರಬೂತನವರ (28) ಮೃತರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಮುನವಳ್ಳಿ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಕ್ಕೇರಿ ಕರೆಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ವಾಪಸ್​​ ನರಗುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಒಂದೇ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಟ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ರನ್​ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನರಗುಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುನವಳ್ಳಿಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ವಾಹನವೊಂದು ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಬಳಿ ಬೈಕ್​ಗೆ ಗುದ್ದಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಟೈರ್​​ ಮಾರ್ಕ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೈಕ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುವುದು ಲಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 7.30ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ನಿಂಗಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಲೋಕೇಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸವದತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ, ಕೋಣಂದೂರು ಬಳಿ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ- ಬಾಲಕ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಂದೂರು ಸಮೀಪದ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಬಳಿ ಲಾರಿಯೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕಿಡಾಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 30 ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹಣೆಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹಣಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿರನ್‌ಗುಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಬಳಿಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕೋಣಂದೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗಾಯಳುಗಳನ್ನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಜೆಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ: ಲಾರಿ‌ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ‌ ನೀಡಿ, ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

