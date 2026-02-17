ETV Bharat / state

ಗಂಗಾವತಿ: ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಆದಿ ಮಾನವನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ

ಆದಿಮಾನವನ ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಹಿತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Three thousand years old Veeragallu discovered at Hirebenakal Village of Gangavathi
ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಆದಿ ಮಾನವನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
Published : February 17, 2026 at 4:01 PM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆದಿ ಮಾನವನ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸನವಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ತಂಡದ ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದಿಮಾನವನ ನೆಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾದ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಸಹಿತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೀರಗಲ್ಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದು: ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, "ವೀರಗಲ್ಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ವೀರಗಲ್ಲು ರಚನಾ ಶೈಲಿಯಂತೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಭೂಲೋಕ) ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪೇಟಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ) ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ವೀರನನ್ನು ಅಪ್ಸರೆಯರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ) ವೀರನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆತ ಇಬ್ಬರು ಚಾಮರಧಾರಿಯರ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೀರನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸನದ ಬರಹವಿದೆ. ಬರಹವು ವೀರನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಶಾಸನದ ಬರಹದ ಸ್ವರೂಪವೇನು?: ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಚಂದ ಎಂಬ ಭಟನು ಭೂಮಿ (ಗ್ರಾಮ) ರಕ್ಷಿಸಿದನೆಂಬ ಅರ್ಥದ ಬರಹ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಳು ಪ್ರಕಾರದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ವೀರನೊಬ್ಬ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಷಿಸಿ ಆತ ಮಡಿದಾಗ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹಾಕಿಸಿದ ವೀರಗಲ್ಲು ಇದಾಗಿದೆ.

ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 9ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನೋಕ್ತ ವೀರಗಲ್ಲು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಧ ಆಗಬೇಕು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸನ ಲಿಪಿತಜ್ಙ ಡಾ. ಜಿ.ಕೆ.ದೇವರಾಜಸ್ವಾಮಿ, "ಈ ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೋಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಶಾಸನ ಬರಹದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದಿನಿಂದ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಅನ್ವೇಷಣಾ ತಂಡದ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ವೀರೇಶ ಅಂಗಡಿ., ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುಂಬಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಗುಡ್ಲಾನೂರ, ಹರನಾಯಕ ಮತ್ತು ಹುಸೇನಬಾಷಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

