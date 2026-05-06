ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 6, 2026 at 6:33 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್​​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಂದೀಪ್​​ ಪಾಟೀಲ್​​, ಡಾ. ಚೇತನ್​ ಸಿಂಗ್​​ ರಾಥೋಡ್​​, ಅನುಪಮ್​​​ ಅಗರ್ವಾಲ್​​​​ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್​​ ಪಡೆಯ ಐಜಿಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್​​ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ವಲಯ (ಬೆಳಗಾವಿ) ಐಜಿಪಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ವಲಯ (ಬೆಳಗಾವಿ)ದ ಐಜಿಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಐಡಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗದ ಐಜಿಪಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

