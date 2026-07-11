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ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆರಿಗೆ: ತಾಯಿ - ಮಗು ಉಳಿಸಿದ ಹಾಸನದ SDM ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು

ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

HASSAN ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ HASSAN SDM AYURVEDIC COLLEGE ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ
ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆರಿಗೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 4:09 PM IST

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ಹಾಸನ: ವಾರಣಾಸಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಹಾಸನದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ತಾಯಿ - ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಜುಲೈ 7ರಂದು ವಾರಣಾಸಿ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ.

ಹಾಸನ ನಗರದ ತಣ್ಣೀರುಹಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾನಸರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರುಗಳಾದ ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಬೀಳಗಿ, ಡಾ. ಲತಾಶ್ರೀ ಎನ್. ಹಾಗೂ ಡಾ. ಶಾಹಿನ್ ಎಂ. ಅವರೇ ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಕಲಿಯುಗದ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗದು.

ಮಹಿಳೆಯ ಡೆಲಿವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾನಸರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಸವಿತಾ, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಾಸನದ ಈ ಮೂವರು ವೈದ್ಯರು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಮೂವರು ವೈದ್ಯೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ".

"ಈ ವೇಳೆ ಮಗುವಿನ ಹೊಕ್ಕುಳ ಬಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ವೈದ್ಯರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ತಾಯಿ-ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಬೀಳಗಿ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಶಾಹಿನ್ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್​​ ಕೇಳಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ಡಾ. ಲತಾಶ್ರೀ ಎನ್. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ನಾವು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ".

"ಹಾಗೇ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಹೊರಬರುವುದು ತಡವಾಯಿತು. ಡಾ. ರಶ್ಮಿ, ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಕ್ಕುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತ, ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಶ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿತು. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಅವರು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆ, ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ನಿರಂತರ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಂಟು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಉಷ್ಣತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತುರ್ತು ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದವು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣ: ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಯುವ ವೈದ್ಯರು, ತಮಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ, ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಾ.ರಶ್ಮಿ, ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಅವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಜರುಗಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ" ಎಂದರು.

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ: "ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಕರಣ ಜರುಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜು.4ರಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ, ಹಾಸನದಿಂದ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದನ್ನು ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಮಗೆ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ, ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಗಾಯತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಮನದಾಳ: "ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಡವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಅಬಿತ ದೇವಿ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿರುವ ಈ ಮೂರು ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

HASSAN
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ
HASSAN SDM AYURVEDIC COLLEGE
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ
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