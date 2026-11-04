ತುಮಕೂರು: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೇ 1.28 ಕೋಟಿ ರೂ ವಂಚನೆ, ಮೂವರು ಸೆರೆ
ಗ್ರಾಹಕನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ 1.28 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 7:52 PM IST
ತುಮಕೂರು: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ 1.28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡಿ ಹಣ ದೋಚಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪನಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಏರಿಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೇಣುಪ್ರಸಾದ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಎಂಬವರನ್ನು ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡಿದ ಗುರುತರ ಆರೋಪವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 1.28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 4 ಮೊಬೈಲ್, 3 ಕಾರು, 2 ಪಿಕ್ಅಪ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ಲಗೇಜ್ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಥಾರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಅಶೋಕ್ ವೆಂಕಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಏರಿಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೇಣುಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹರೀಶ್ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಲೋನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಕಲಿ ಎನ್ಒಸಿ ಕೊಟ್ಟು 1.28 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಡಿವಿಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವೇಣುಪ್ರಸಾದ್, ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 4 ಮೊಬೈಲ್, 3 ಕಾರು, 2 ಪಿಕ್ಅಪ್ ವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3 ಲಗೇಜ್ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಥಾರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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