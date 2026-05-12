ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಾವು

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

TRAGEDY IN HAVERI
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 12, 2026 at 8:33 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಕಂಚಿನೆಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಬಾಲಕರಿಬ್ಬರು ಧರ್ಮಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ನೀರುಪಾಲಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಮೃತ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸೃಜನ್ ಬ್ಯಾತನಾಳ ಮತ್ತು ಸಚೀನ್​ ಬ್ಯಾತನಾಳ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು. ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಇನಾಮ್ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಂಚಿನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಮಂತಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಪೈಜಾನ್ (21) ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತನು ಸಮ್ಮಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಲ್ಯೂನ್ ಶಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ.

ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

