ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಅಟ್ಟಹಾಸ: ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್, ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್, ಸಾಲದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಮೂವರಿಂದ ₹4.91 ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿ
Cyber Crime Cases in Mangaluru: ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 1:35 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ಎಪಿಕೆ (APK) ಫೈಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಒಟ್ಟು 4,91,782 ರೂ. ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ 1: 29 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.31ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ 4 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,61,282 ರೂ. ಏಕಾಏಕಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 'mParivahan' ಎಂಬ ನಕಲಿ APK ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ 2: 73 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 'Vigor Mahjong' ಎಂಬ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೋಗೋ ಇರುವ 'ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್' (ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ) ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿವರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ 'Error' ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ: ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಒಂದು APK ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಂಚಕನ ಮಾತು ನಂಬಿ ಆ ಫೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ 1,20,000 ರೂ. ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ 3: 32 ವರ್ಷದ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ 'ಲೋನ್ ಜಾಹೀರಾತು' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ: ಅಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಾನು 'ಧನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ನಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 5,999 ರೂ. ಹಾಗೂ 'ಲೋನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 18,500, 29,999 ಹಾಗೂ 39,999 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಫೋನ್ಪೇ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ 11ರ ನಡುವೆ ದೂರುದಾರರ ಖಾತೆಯಿಂದ 90,500 ರೂ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 19,999 ರೂ. ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,10,500 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರು ದೋಚಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ನೇಹದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ದುರ್ಬಳಕೆ: 5.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಯುವಕನನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಗೆಳೆಯ; ಸೆನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು