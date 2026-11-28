ಮಂಡ್ಯ: ಟಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಥಾರ್ ಜೀಪ್ ಡಿಕ್ಕಿ; ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೂವರ ದುರ್ಮರಣ
ಟಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಥಾರ್ ಜೀಪ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 7:19 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ಟಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಥಾರ್ ಜೀಪ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡುವಾಳು ಬಳಿ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಮೃತರನ್ನು ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಬಾಸಿಲ್ ಮಹಮದ್ ಅಲಿ, ಲಿಫೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಪ್ನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಥಾರ್ ಜೀಪು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪರ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ, ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮಂಡ್ಯದ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ: ಘಟನೆಗೆ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
''ಮೂರು ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಎರಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಟಿಒ ಅವರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅನ್ನೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಚಾಲಕ ದಿಢೀರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಜೀಪು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗದೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಒದವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಾಲಕರ ಕಥೆ ಏನಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಟಿಒದವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ'' ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಯಶವಂತ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
''ಅಪಘಾತವಾಗಲು ಆರ್ಟಿಒದವರ ತಪ್ಪು ಕಾರಣ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಆರ್ಟಿಒದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ವಾಹನ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಯೋಗೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
''ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೈ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಟಿಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಥಾರ್ ಜೀಪು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕ ಮುರಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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