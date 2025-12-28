ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ, ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಯುವಕರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Published : December 28, 2025 at 7:33 AM IST|
Updated : December 28, 2025 at 7:44 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಮೂವರು ದುರುಳರನ್ನು ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದ ಓರ್ವ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 19 ವರ್ಷದ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
" molestation caught on camera." 🚨— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) December 25, 2025
a group of bikers harassed a girl and chased her for many kilometres before 10 pm on a busy road near silk board, bengaluru.
a reddit user, abhinav vasudevan, recorded the incident and shared the video. he wrote:
"saw a girl being harassed by… pic.twitter.com/XuUSxBJ93t
ಯುವತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಕೆಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ(ಬಿಎನ್ಎಸ್)ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ Xನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಚಾರವಿರುವ ಏಕಾಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅವರು ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾನು ನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಉಡುಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಸಿಗ್ನಲ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಓಡಿಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದರು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವವಿವಾಹಿತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ- ಪೋಷಕರಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ: ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಸಿ.ಕೆ.ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಎಂಬವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಅಳಿಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಂತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮನೆಯವರು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಪತಿ ಸಿಂಹ ಎಂಬಾತನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆತನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ