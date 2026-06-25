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ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರು ಇದ್ದರೂ ಅನಾಥೆಯಂತಿದ್ದೆ, ಕೈದಿಯಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದೆ: ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿಕೆ

ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Accused Shwetha
ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಶ್ವೇತಾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 11:32 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: "ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗದವರೆಗೂ ನಾನು ಕೈದಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯಿದ್ದರೂ ಅನಾಥೆಯಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ಧಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನತ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶ್ವೇತಾ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮೀ, ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ತಂಗಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ಸಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಸಾಯಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಬಳಿ ಹೋಟೆಲ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ಧಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆನತ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಕೈದಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ: "ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈದಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಣಕಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯು ಕಠೋರ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸದಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆನತ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯೊಂದಿಗಿದ್ದರೂ ಅನಾಥ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ತಾಯಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ: ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆನತ್ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೃತರ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತೆಯನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಟೂ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಕನಿ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಕದ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ಗೆ ಜಿಗಿದು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಟೋ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​ಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್​ಎಎಲ್ ಬಳಿಯ ವಿಭೂತಿಪುರದ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ (ಪಿಜಿ) ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆನತ್, ಪಿಜಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರ್ಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೊಸೂರು, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿರುಣಾಮಲೈಗೆ ಸಂಜೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತಲುಪಿ ಹೋಟೆಲ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಳು. ಕೆನತ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದಂಪತಿ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಗೇಹಳ್ಳಿಯ ಸಾಯಿಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 303ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಾವು ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 23 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಕೆನತ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ತಂದೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗಳೇ ಬಂದಿದ್ದಳು: ಸಾಯಿಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಭಂದಿ ವೀರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆನತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮೃತರಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು. ಕೂಡಲೇ ಆವರನ್ನು ಶೂಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆವು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಕಿರಿಮಗಳು ಒಳಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ಹೋದರು. ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಸೋಮವಾರ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಂದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ವೇತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ, ಸೋಮಸುಂದರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ (ಸುಪ್ರಿಯಾ) ಹಿಂತಿರುಗಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU
ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಶ್ವೇತಾ
MURDER ACCUSED SHWETHA
THREE MURDER ACCUSED SHWETHA

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