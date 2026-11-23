ಹಾಸನದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೂವರು ಶಾಸಕರ ವಿರೋಧ: ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 7:45 AM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದತ್ತ ಓಡಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಡಿ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 25ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಶಾಸಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿಯ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಕಾರಣವೇ? ಕಾಡಾನೆಗಳ ವಿಚಾರದ ನಡುವೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆಯೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಸಕರಾದ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಡಿ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೂ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತರೀಕೆರೆ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೀವರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ವಜಾ; ಶೃಂಗೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು! ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಡಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮರುಎಣಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವುದು ಶೃಂಗೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಕೂಡ ಕಾಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದೇಶ ರದ್ದಿಗೆ ಜನರ ಆಗ್ರಹ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಸಮೀಪ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಾ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಲು ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಸೇರಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು.
ಗೌತಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಬೇವಿನಗುಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ 38 ಕಾಡಾನೆ ಹಿಂಡನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಬೇವಿನಗುಡ್ಡೆ ಆಸುಪಾಸು ತೋಟಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಡೆ ಓಡಿಸದಂತೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜನರು ಬೇವಿನಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬೇಲೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಗಡಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಎಂ.ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಾ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆ ಓಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಭದ್ರಾ ಅರಣ್ಯ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿದ್ದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾಡಾನೆ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ತೋಟಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡಿ ತೋಟ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. 38 ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತ ಓಡಿಸಿದರೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಓಡಿಸುವ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ" ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ-ಮಾಜಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಎಂ. ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್: "ಮಲೆನಾಡಿನವರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಕೊಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಎಂ.ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೂರಾರು ಆನೆಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಬೇಲೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಂಪಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶೃಂಗೇರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
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