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ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಮೂವರು ಸಾವು: ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜಯ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

THREE KILLED IN FOREST STAFF GUNFIRE: RELATIVE VIJAY'S RESPONSE
ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜಯ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 6:43 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಹೊಳೆದಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಆ.15) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್, ಇದೊಂದು ನಕಲಿ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಂತೋನಿಸ್ವಾಮಿ, ಪೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಇವರಾರೂ ಬೇಟೆಗಾರರಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾವಂದಿರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದನಕರುಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲೆಂದು ಬಿಟ್ಟುಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟ ದನಕರುಗಳು ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಇವರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಬೇಟೆಗಾರರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಎಂಬಾತ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಕಲಿ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏಕೆ ಶೂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?: ಬೇಟೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶೂಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರು ಬೇಟೆಗಾರರಲ್ಲ. ಶೂಟ್​ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏಕೆ ಶೂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಕಾಲಿಗೆ ಶೂಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎದೆ, ಪಕ್ಕಡಿ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿಗೆ ಶೂಟ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಇವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಮೂವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಆಂಥೋನಿಸ್ವಾಮಿ, ಪೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಶವಾಗಾರದ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೊಳೆದಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಂಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಏರಿ ಬಂದರಂತೆ. ಆಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅರಿಯಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಈ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯದ್ದೇ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರಂತ. ಆಗ ಬೇಟೆಗಾರರು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಂತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಭಾಗದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಎನ್​ಕೌಂಟರ್ ಆದ ಶವವನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಈ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ENCOUNTER IN CHAMARAJANAGAR
FOREST STAFF GUNFIRE
ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ
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