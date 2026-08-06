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ಗೋಕಾಕ್ ಬಳಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ತಂದೆ, ಮಗಳು ಸೇರಿ ಮೂವರ ದುರ್ಮರಣ

ಗೋಕಾಕ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಮಗಳು ಸೇರಿ ಮೂವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಬಸ್​ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 2:38 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಮಗಳು ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಸೈಫ್ ಮುಲ್ಲಾ (29), ಪುತ್ರಿ ಸಿಜಾ ಮುಲ್ಲಾ‌ (4) ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಡಗಾಂವ (35) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಗು ಸಿಹಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಕುಡಚಿಕರ್ (5) ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೋಕಾಕ್ ಬಳಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)

ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಗೋಕಾಕ್​ಗೆ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಬಸ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ಕೊಣ್ಣೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಕೊಣ್ಣೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎದುರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಸೈಫ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಮಗಳು ಸಿಜಾ ಹಾಗೂ ಸೈಫ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯನ ಮಗ ಸಿಹಾನ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೆಳೆಯ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಒಂದೇ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ ಮುಚಕಂಡಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಬಂಧ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಮುಚಕಂಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಂ 281, 106(1), 125(ಬಿ) ಬಿಎನ್‌ಎಸ್-2023ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬ್ಯಾಕೂಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸೈಫ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಗೆಳೆಯನ ಮಗ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್​ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಓರ್ವ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.

ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಹೇಳತೀರದಾಗಿತ್ತು. ಶೋಕ ಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು.

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TAGGED:

BELAGAVI
BIKE BUS ACCIDENT
ಗೋಕಾಕ್ ಅಪಘಾತ
ಬೆಳಗಾವಿ
GOKAK ACCIDENT

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