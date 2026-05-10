ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮೂರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಸೆರೆ
ಮೂರು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : May 10, 2026 at 3:45 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಮೂರು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರು ಮನೆಗಳ ಕೋಳಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ ಮೂರು ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್, ಬಿ. ಬಿ. ರಾಮೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಾಗರತ್ನ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಕೋಳಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂರು ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿ ಮಲಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಕೋಳಿಗೂಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವು 21 ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ನಾಗರಹಾವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕೋಳಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ನಾಗರಹಾವು 8 ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಮನೆಯ ಕೋಳಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿತ್ತು.
ಈ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಅಧಿಕ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೋಗಲು ಆಗದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಆಗದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೂರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಉರಗ ಪ್ರೇಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಸತತ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಲೆಕಲ್ಲು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಕೋಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಹೆಣ್ಣು ನಾಗರಹಾವು ಪದೆ ಪದೇ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನನಗೆ ಕೂಡಲೇ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಾಗರಹಾವು, ಎರಡು ಗಂಡು ನಾಗರಹಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣು ನಾಗರ ಹಾವಿನ 21 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಈ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
