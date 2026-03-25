ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು: ಭಯಬಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಜನತೆ

ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರಬೇತಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 3:54 PM IST

1 Min Read
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಒಂದೆಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಆತಂಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಅತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ಧ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಸದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದವು. ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಸುಳ್ಳ ರಸ್ತೆ, ಉಣಕಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು.

ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ‌ನೀಡಿದ್ದು, ಗೋವಾ ಎಟಿಸಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೂರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು‌‌ ಹಾಗೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3,200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆದಿಮಾನವರ ಸಮಾಧಿ ಪತ್ತೆ! ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

