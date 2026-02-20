ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ 03 ದಿನ ಬಾಕಿ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು!
ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹಳೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಲ ಬಾಡೂಟಕ್ಕೆ 30-40 ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳು ಬೀಳಲಿವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 20, 2026 at 2:37 PM IST
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ .ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಬಳಿಕ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಫೆ 23 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಜಾತ್ರೆ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಕುರಿ ತರುವುದೇ ವಿಶೇಷ. ಇದನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂತಹ ಬಡವರೇ ಇದ್ದರು ಕುರಿ ತಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಭಕ್ತರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದಂತೆ 1934ರಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಡೂಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ: ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಳೇ ಊರಿನ ಮನೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುಣ್ಣ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಬಾಡೂಟಕ್ಕೆ ಕುರಿ, ಮಸಾಲೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯು ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾಮಂಟಪ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದುಗ್ಗಾವತಿ, ಹರಿಹರ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ನಡೆಯುವ ಕುರಿ ಸಂತೆಗಳಿಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೆಸೇಜ್, ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬೀಗರು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ ಎರಡೆರಡು ಕುರಿ ತಂದಿರುವ ಭಕ್ತರು: ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕುರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 450 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಯಂತೆ ಇಡೀ ಕುರಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ 500 ರಿಂದ 550 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಯಂತೆ ಇಡೀ ಕುರಿ ಮರಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಿರುವ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ. 25 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಬರುವ ಕುರಿಗೆ 18 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂ., 15 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮರಿಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ರೂ., 30 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಮರಿಗಳು 26 ರಿಂದ 28 ಸಾವಿರ ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ 3 ದಿನ ಬಯಲು ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೈಲ್ವಾನರುಗಳಿಂದ ಬಯಲು ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಟ್ಟಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರವರಣದಲ್ಲಿ ಫೆ.26ರಿಂದ ಮಾ.10ರ ವರೆಗೆ ನಾನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.
ಪವಾಡ ಮಾತೆ ಈ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ: ದೇವಿಯ ಭಕ್ತೆ ಲೀಲಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ , "ನಾವು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿ 40 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 30-40 ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳು ಬೀಳಲಿವೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಾಬಹುದು. ಜನರನ್ನು ಉದ್ದಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ದೇವಿ. ಇದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪವಾಡ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮಗೆ ಆ ದೇವಿಯಿಂದ ಒಳಿತಾಗಿದೆ. ಬೇವಿನ ಉಡುಪು ತೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದರರು. ತಂದೆ ಇರುವ ತನಕ ಬೇವಿನ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದ ದೇವಿ ಅವಳು. ಜಾತ್ರೆಯಾದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಎದ್ದಿದ್ದವು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ಆ ದೇವಿ ಮೊರೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಸರಿಹೋಯಿತು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಉಳಿದೆ, ಪವಾಡ ಇದೆ. 40 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಭಕ್ತ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ತರುವುದು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಕುರಿ ತರುವುದೇ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಆರ್ಶಿವಾದದಿಂದ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲಾವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರ ಭೇಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು: "ನಾವು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕುರಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುತ್ತುಲ್ನಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುರಿ ತರುವುದು ಪ್ರತೀತಿ. ಅಕ್ಕ - ತಂಗಿಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು, ವಿಜೃಂಬಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ಎಲ್ಲಾ ಊರಿಂದಲು ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಭಕ್ತ ಉಮೇಶ್ ಕೌಲೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
