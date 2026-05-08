ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಮಾವು ಮೇಳ: ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ, ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜನಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಮಾವು ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲ ರೈತರಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 4:58 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವಾಸನೆ ನೋಡಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು. ನಮ್ಮದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣು ಬೇಗ, ಬೇಗ ತಗೋರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಗೋಳಿ, ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಬಿಡಲಿ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ. ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವು ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯ ಹ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದವು.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐಜಿಪಿ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಮಾವು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಮುರಗೋಡ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಈ ಮೇಳ ಇರಲಿದ್ದು, ಮಾವು ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿ, ಸವಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 22ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲ ರೈತರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ರೈತರೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ರೈತರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ "ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾವು" ಹೆಸರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಮುರಗೋಡ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾವು ಮೇಳ ಇರುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ವಿಟಮಿನ್-ಎ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪೂಸ್, ರತ್ನಾಗಿರಿ, ದೇವಗಡ, ಪೈರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಮಲಗೋವಾ, ಬಿಟ್ಕಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ 40 ವಿಧದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 400-700 ರೂ.ವರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಿಂದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪೂಸ್, ಕೇಸರ್, ಪೈರಿ, ಬೈಗನ್ ಫಲ ವೆರೈಟಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ವಿಷ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ರಾಜೇಶ ಸಾವಳೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು 32 ಎಕರೆ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಇದೆ. ಹಣ್ಣು 50 ಗ್ರಾಂ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೋಗ, ಸೋಂಕು ತಗುಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 70 ಟನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾವು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಯೂ ಬಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿದ್ದರೂ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರತ್ನಗಿರಿ, ದೇವಗಡ, ಆಪೂಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆವು. ಟೇಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಾವು ಮಾವು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವೆರೈಟಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆರೈಟಿ ಹಣ್ಣು ತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕಿ ಅವರ ಮಾತು.
