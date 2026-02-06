ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಳ: ಬೆಳೆ ಇಳಿಕೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 14ನೇ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 9:00 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನ 14ನೇ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಳವನ್ನು ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಮಳಿಗಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ, ಗುಂಟೂರು, ಕಡ್ಡಿ ತಳಿಗಳ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 200ರಿಂದ 400 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ 500ರಿಂದ 700ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 203 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿ 71 ಲಕ್ಷ ರೂ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 79 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 40 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತಗ್ಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಆರ್.ಗಿರೀಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೈಲಾರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಹಲವು ರೈತರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 100 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಶೇ.30-35ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 25 ಸಾವಿರದಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ 75 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 700ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 82 ಜನ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, 71 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮರ್ಚಪ್ಪ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಖರೀದಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 320 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಳ್ಯಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಕೆ.ಜಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತ ಬಸವನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಗೃಹಿಣಿ ನಂದಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆ.ಜಿಗೆ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 500-600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
