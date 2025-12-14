ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಿರುಕಿಗೆ ಮರುಮೈತ್ರಿ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ: ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳು
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 14, 2025 at 1:49 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ಸಾಗರ ಈಜಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮರುಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೂರಟಗಿಯ ದ್ಯಾವಣ್ಣ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಬುಕನಟ್ಟಿ-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಈರಮ್ಮ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಗಿಬಂಡೆಯ (ಬಸವದುರ್ಗಾ) ಹನುಮಂತ ಜರಕುಂಟಿ ರಾಮಣ್ಣ-ಹುಸೇನಮ್ಮ ಸುಳೇಕಲ್, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿಯ ಕೃಷ್ಣಪಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್- ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ ಮತ್ತೆರಡು ಜೋಡಿಗಳು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರಸ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
3103 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ: ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ, ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 11,595 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 3452 ಪ್ರಕಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3103 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ, ನೀರಿನ ಬಿಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ, ಮನೆ ಕರ, ಕೌಟಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಜೀವನಾಂಶ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್, ಜನನ ಮರಣ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಸೇರಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ರೂ. 6.42 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸದಾನಂದ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಹಳ್ಳಾಕಾಯಿ, ನಾಗೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಕೀಲರು-ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ: 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದ 4 ಜೋಡಿಯನ್ನು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸುನೀಲ್ ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಶ್ವಿನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದಾಗಿವೆ.
80 ವರ್ಷದ ಲ್ಯಾವನಗೌಡ ಪೊಲೀಸಗೌಡರ ಮತ್ತು 75 ವರ್ಷದ ಚಿನ್ನವ್ವ ಪೊಲೀಸಗೌಡರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಜಗಳ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಂಪತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಈ ದಂಪತಿಯ ಮನವೊಲಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾದ 4 ಜೋಡಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಬಗಹರಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾವೆಗಳು, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಹಣ ವಸೂಲಾತಿ ದಾವೆಗಳು, ವಾಹನ ಅಪಘಾತದ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಿಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನೂರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರಾಜೇಶ್. ಎನ್ ಹೊಸಮನೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಕೆ.ಜಿ.ಶಾಂತಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ, ವಕೀಲರ, ಕಕ್ಷಿದಾರರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ.
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಆಗಬಹುದಾದ ನೌಕರರ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ದಾವೆಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಾಜಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಕ್ಷಿದಾರರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸಾಮರಸ್ಯ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಹೊಂದಿ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ