ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಧೂಮಕೇತುಗಳ ಗೋಚರ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಗೋಚರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 20, 2025 at 6:54 PM IST
ಉಡುಪಿ: ಈಗಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲವು ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಲೆಮೆನ್'', ''ಸ್ವಾನ್'' ಹಾಗೂ ''ಅಟ್ಲಸ್'' ಎಂಬ ಮೂರು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಮೆನ್ ಧೂಮಕೇತು ಮಾತ್ರ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಮೆನ್ ಧೂಮಕೇತು ಅ.21ರಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಸುಮಾರು 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಸಂಜೆಯ ಕೆಲ ಸಮಯ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಋಷಿ ಆಕಾಶಪುಂಜದ ಬಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಮರೀಚಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪಕ್ಕ ಹಾದು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ.
ನ.8ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪ ತಲುಪಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 1,350 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಲೆಮೆನ್ ಧೂಮಕೇತು ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಧೂಮಕೇತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಸ್ ಭಾರೀ ವಿಶೇಷ. ಅದು ಲೆಮನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾನ್ ಧೂಮಕೇತುಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರವಲಯ ಊರ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ನಿಂದ ಬಂದುದಲ್ಲ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅನಂತ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಧೂಮಕೇತುಗಳೇ ಚೆಂದ. ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಉದ್ದುದ್ದ ಬಾಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಕನ ಮನ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈಗ ಈ ಧೂಮಕೇತುಗಳೂಂದಿಗೆ ಪ್ರತೀವರ್ಷ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ದೂಳಿನ ಉಲ್ಕಾಪಾತ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕತ್ತಲ ಆಕಾಶವನ್ನು ರಂಗೇರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಎ.ಪಿ. ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧೂಮಕೇತುವು ಸೌರಮಂಡಲದ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಲು, ಧೂಳು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಣಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಧೂಮಕೇತು ಕಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು "ಓರಿಯಾನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.