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ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡಿಎ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಬಿಡಿಎ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿವೆ.

THREE BILLS, INCLUDING BDA AMENDMENT BILL, PASSED AMID OPPOSITION PROTESTS
ವಿಧಾನಸಭೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 6:04 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಬಿಡಿಎ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಲಾಯಿತು.

2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ ಹಾಗೂ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು.‌

ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಈ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದರು.‌ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಬಿಡಿಎ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನಧಿಕೃತ ಮನೆಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ದರ ಕಡಿಮೆ‌ ಮಾಡಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,11,560 ಅನಧಿಕೃತ ಮನೆಗಳು ಬಿಡಿಎ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.‌

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಮುಂಚೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ಲಾಟುಗಳು, ವಿಲ್ಲಾಗಳು, ಬಡಾವಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ತ್ವರಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಯವ್ಯಯ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಯಾವ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದರ?:

  • 20X30'ರ ವರೆಗಿನ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ದರ ವಿಧಿಸಿಸಲಾಗುವುದು.
  • 20X30'ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು 30X40'ರ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆಯಷ್ಟು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
  • 30X40'ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು 40X60'ರ ವರೆಗಿನ ನಿವೇಶನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
  • 40X60'ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು 50X80'ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2026ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ನಿವೇಶನದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂಥ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ‌ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2026 ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಲಾಯಿತು.

2005ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ಮೂರರಷ್ಟು (3%) ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು.

ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2026ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಂತಿಮ ಬಡಾವಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಈ ಮಸೂದೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ‌.

ಈ ಮಸೂದೆಯಡಿ ಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು 22.11.2018ರಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಮೂಲಕ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಉಪಬಂಧಗಳೊಳಗೆ ತರುವುದು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದಂಡವನ್ನು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡ, ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದಂಡದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ದಾವೆ ಹೊಡುವಂತಿಲ್ಲ‌. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ದಂಡದ ಮರುಪಾವತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಯಾವುದೇ ಡಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2026 ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರ ಕುರಿತ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

BDA AMENDMENT BILL
BILLS PASSED IN ASSEMBLY
ಮಸೂದೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ
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