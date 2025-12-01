ETV Bharat / state

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಚೆಲುವೆಯರು ಆಯ್ಕೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಚೆಲುವೆಯರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತರಭೇತಿದಾರ ದೀಪಕ್ ಗಂಗೂಲಿ (ಎಡಬದಿ), ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರೂಪದರ್ಶಿಯರು (ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೂವರು) ಲೇಡಿಸ್ ಸಲೂನ್​ನ ಮರ್ಸಿ ವೀಣಾ ಡಿ'ಸೋಜ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 3:42 PM IST

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಚೆಲುವೆಯರು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಲು ಸನ್ನದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಪಾತ್ ವೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ದೀಪಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹಾಗೂ ಮರ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಲೇಡಿಸ್ ಸಲೂನ್​ನ ಮರ್ಸಿನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Niyathi
ನಿಯತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿದಾರರಾದ ದೀಪಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮಂದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವಾಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ತನಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

vidya sampath
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ (ETV Bharat)

ಮಿಸೆಸ್ ಇಲೈಟ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಎಂಬುವವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜೇತರಾಗಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಸನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಟೂರಿಸಂ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಯಶೋಧ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಮಗಳು ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಸ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್​​ಎಸ್​​ಎಲ್​​ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಯತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೆಲಿಸ್ಕ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೆದರ್​​​ಲ್ಯಾಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Yashoda Rajesh
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯಶೋಧ ರಾಜೇಶ್ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಯತಿ, 'ನನಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ ಅವರ ಗೈಡೆನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಿಳೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ. 2 ರಿಂದ ಡಿ. 10ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 40 ದೇಶದ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಾಸಿ. ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪಾತ್ ವೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ದೀಪಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹಾಗೂ ಮರ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಲೇಡಿಸ್ ಸಲೂನ್​ನ ಮರ್ಸಿ ವೀಣಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚೆಲುವೆಯರು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಕರ್ಕೇರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೌನ್ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪಿಲಿಫೈನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸುತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೌಂಡ್ ಹೀಗೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಲಿದೆ. ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ಹಾಗೂ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಸಂಕೇತವಿರುವ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ಗೆ ಬಳಸಿ ಎಸೆದಿರುವ ಟಿನ್​ಗಳಿಂದಲೇ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 40 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ. ನನಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೀಪಕ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ. ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್​​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

