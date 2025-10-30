ತುಮಕೂರು: ರೈತನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಡಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೆಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕರಡಿಗಳು ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ.
Published : October 30, 2025 at 6:51 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 7:48 PM IST
ತುಮಕೂರು: ಮೂರು ಕರಡಿಗಳು ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೆಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10.30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಕರಡಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಎರಡು ಮರಿ ಕರಡಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಡಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈರಣ್ಣ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಭುಜದ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಡಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಈರಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಗೋಪಾಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಕರಿಯಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮುದ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕರಡಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತಿವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕರಡಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ" ಎಂದರು.
ಗಾಯಾಳು ಈರಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಡಿ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ. ಮರಿ ಕರಡಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡಿ, ಅದು ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು ಎಂದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, 24X7 ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
