ಹಾವೇರಿ: ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮೂವರ ಬಂಧನ
Case of the assault on three individuals: ಪ್ರಿಯತಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾವ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಯುವತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ಲಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 10:45 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಿಯತಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾವ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಹಂಸಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಿಯಕರ ಪ್ರಮೋದ್ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಗೂ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ್ ಇವರ ಮಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋಭ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹಿರೇಕೆರೂರ ಸಬ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಯುವತಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದರು.
ದಿನಾಂಕ 27-10-2026 ಯುವತಿ ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ದಿನಾಂಕ 28-10-2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪರಶುರಾಮ, ಹಾಗೂ ಮಾವನಾದ ಪ್ರಕಾಶನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಮೂವರನ್ನು ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ, ಹಿಗ್ಗಾ-ಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮೂವರನ್ನು ಥಳಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಹಂಸಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 31-10-2026 ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದನು. ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ 10 ಸಹಚರರ ಮೇಲೆ ಹಂಸಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, "ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್, ಪರಶುರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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