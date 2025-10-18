ಅಸಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ನಕಲಿ ನೋಟು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮೂವರ ಬಂಧನ
ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಣದಲ್ಲಿ 31 ಅಸಲಿ ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
Published : October 18, 2025 at 11:39 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಮೂಲದ ಮಿರಾನ್ ಮೊಹಿದುದ್ದೀನ್, ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರನ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೂರರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾದ ಅಸಲಿಯಂತೆಯೇ ಇರುವ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಲು ಅಸಲಿಯಂತೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಬಿದವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ನೋಟುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳ ಬಂಡಲ್ನಿಟ್ಟು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾದುದರಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಣದಲ್ಲಿ 31 ಅಸಲಿ ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದವರ ಕುರಿತು ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿ ಜಗಲಾಸರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಂದು 3 ಲಕ್ಷದ ನಿಜವಾದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅವರು ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನೋಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
