ಹಾಸನ: ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ದೂರು ನೀಡಲು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ: ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಹಣ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೂರು ನೀಡಲು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

HASSAN FALSE RAPE COMPLAINT FORCING WOMAN TO FILE COMPLAINT ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೂರು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 5:56 PM IST

ಹಾಸನ: ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೂರು ನೀಡಲು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ , ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸಿದ್ದಿಕ್​ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫಣಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಧರ್ಮರಾಜು ಬಂಧಿತರು.

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ದೂರು ನೀಡಲು ತನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ನೀಡಲು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಪರಿಚಯಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು ಕುಡಿದು ಬೈಯುತ್ತಾರೆಂದು ಆಕೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪತಿ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ (ಆರೋಪಿ) ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ (ಆರೋಪಿ) ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫಣಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ದೂರು ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅವನ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆತನಿಂದ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೇಳಬಹುದು, ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆತನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ 'ನೀನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಿಕ್​, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫಣಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ BNS 64, 61(2), 308(2), 74, 3/5 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟ‌ರ್ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

