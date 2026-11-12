25 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಜಯಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು: 6,900 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆ!
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಸಾಹಸಿಗಳು 25 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಡಾಖ್ನ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 1:52 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಸಂಕಲ್ಪ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ವಾಹನವೂ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಮೂವರು ಸಾಹಸಿ ಮಿತ್ರರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ, ಯಾವುದೇ ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ 2001ರ ಮಾಡೆಲ್ 'ಮಾರುತಿ 800' (ನಾನ್ - ಎಸಿ) ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಖಾರ್ದುಂಗ್ ಲಾ ಪಾಸ್ ತಲುಪಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 6,900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಂಚಾಡಿ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ‘ಭಟ್ಸ್ ಆಟೋ ಕೇರ್’ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ (50), ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ರಾಕೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ (51) ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್(34) ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು.
ಹಳೆಯ ಕಾರು ಮಾರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಐಡಿಯಾ: ರಾಕೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ 25 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮಾರುತಿ 800 (KA 20 N 9396) ಕಾರನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಕಾರಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ಭಟ್, 'ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ದೆಹಲಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಕೇಶ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ, ಈ ಮೂವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು.
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ, ಕಾರಿನ ಬಿಡಿಭಾಗ, ಟೈರ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಹೊರಟರು. ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಲಡಾಖ್ನ ಲೇಹ್ ತಲುಪಿ, ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈನಸ್ 14 ಡಿಗ್ರಿ ಚಳಿ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯ ಸವಾಲು: ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಫ್-ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೈನಸ್ 10ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿತ್ತು. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ (High Altitude) ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಕಾರಿನ ಪಿಕಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು, ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲೇ ನೀರು ಗಡ್ಡೆಗಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವತಃ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಟ್, ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು.
ಕಾರಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರಥಿ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 6,900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕುಳಿತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 350 ಕೆ.ಜಿ. ಲಗೇಜ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 70ರಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಮನಾಲಿ ಬಳಿ ಟೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಎಲ್ಲೂ ಕೈಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಶಿಂಕೋಲಾ ಪಾಸ್ ಏರುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಎಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ತಳ್ಳಲು ತ್ರಾಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರನ್ನು ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿಸಿದರು. ಸತತ 14 ದಿನಗಳ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನನಗೆ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ರಾಕೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 25 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಂತು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಅಳುಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 'Save Tree, Save Forest' ಸಂದೇಶ ಫಲಕ ಹಾಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾರತದ 'ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ'ಯ ನೈಜ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಾತನ್ನು ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆವು. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಿ, 'ಏನೇ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದರು. ಜನರ ಆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಲಾಗದ್ದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲವಿದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಯಾವುದೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಯಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳೇ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಡಾಖ್ನ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಮರಳಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸಾಹಸಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ.
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