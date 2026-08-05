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ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಜಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ

ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಜಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಸಿಬಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

BENGALURU ಹತ್ಯೆ ಮಾಜಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸಿಸಿಬಿ
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 7:44 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹಳೇ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ವೊಬ್ಬನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ದಳ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನಕನಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶಿವು ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಲ್ಕಿ (32), ಗಿರೀಶ್‌ (34) ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ (32) ಬಂಧಿತರು.

ಆರೋಪಿಗಳು ಆ.3ರಂದು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೈರಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಷೀಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, 1995ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಕನಕನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಆ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು: 2021ರಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ರೌಡಿಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಜತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈತನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ.3ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮೇತ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದ ತನಿಖೆ: ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿವನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು 1 ಗಲಾಟೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಬೇರೆ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಡಿಸಿಪಿ ಹರಿಬಾಬು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆನಂದ್‌ ಮತ್ತು ಪಿಐ ಸುರೇಶ್‌, ನಟರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
ಹತ್ಯೆ
ಮಾಜಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್
ಸಿಸಿಬಿ
ATTEMPT TO MURDER EX ROWDY SHEETER

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