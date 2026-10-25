ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ, ಅಸ್ಸೋಂ ಮೂಲದ ಮೂವರ ಬಂಧನ
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 5:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜರ್ಮಿಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ನಿಗೂಢ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.
ಸಂಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಅಸ್ಸೋಂನ ದೀನಾನಾಥಪುರ ಮೂಲದ ಜಾಹಿದ್ ಉಲ್ ಹುಸೇನ್ ಬರ್ಭುಯ್ಯ (27), ಸಾಜಿದ್ ಉಲ್ ಲಷ್ಕರ್ (22) ಹಾಗೂ ಬುರ್ಹಾನ್ ಅಹಮದ್ ಬರ್ಭುಯ್ಯ (20) ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ: ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆಯುಕ್ತರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜಾಹಿದ್ ಉಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವೈಷಮ್ಯವಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹಿದ್ ಉಲ್ ಹುಸೇನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಆ ದ್ವೇಷದಿಂದಲೇ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ನನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಜಾಹಿದ್ ಉಲ್ ಈ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಹಿದ್ ಉಲ್, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಾಜಿದ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹಾಗೂ ಬುರ್ಹಾನ್ ಅಹಮದ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೇವಲ 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿ, ರಾಯಚೂರಿನ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬುರ್ಹಾನ್ ಅಹಮದ್, ಆಧುನಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳಿಂದ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಜಾಹಿದ್ ಉಲ್ ಅಣತಿಯಂತೆ ಐಇಡಿ (IED) ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ. ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ತಂದಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಸಾಜಿದ್ ಉಲ್ ನೀಡಿದ ಶೆಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ಜರ್ಮಿಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಈ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೂರಜ್ನ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರ 10 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡಗಳು, ಅಸ್ಸೋಂ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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