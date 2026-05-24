ಮಂಡ್ಯ: 'ಬಾಸ್' ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ; ಮೂವರು ಸೆರೆ
'ಬಾಸ್' ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ: ಮೂವರು ಸೆರೆ
Published : May 24, 2026 at 12:44 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ಮದ್ದೂರಿನ ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 19ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸುನೀಲ್ ಎಂಬಾತನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಶಾಂತ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಗೂಳೂರುದೊಡ್ಡಿಯ ರವಿ ಬಂಧಿತರು.
ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ವಿ.ಜೆ.ಶೋಭಾರಾಣಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪಾ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ಗೆ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ನಿಶಾಂತ್ ಕರೆದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂಡ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಮೆಯ ಬಾಸ್ ಅವನು ಎಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ನಂತರ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ಸುನೀಲನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನಿಶಾಂತ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್ ಎಂಬವರ ಬಳಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಅಶೋಕ್ ವಾಪಸ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಶೋಕನನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಲಾಂಗ್ ತಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಹೆದರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಸುನೀಲ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
