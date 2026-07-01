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ವಿವಾಹಿತೆ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ ಕೇಸ್: ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಯುವಕನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HOUSE DAMAGE CASE
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 7:54 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಮ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ‌ ವಿವಾಹಿತೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪತಿ ಕಡೆಯವರು, ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಜೈತುನಮಾಳ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ ಬಾಳಪ್ಪ ನಾಯಕ(33), ರವಿ ಸತ್ತೆಪ್ಪ ಬಿಜಗತ್ತಿ(40), ಈಶ್ವರ ಶಿವಪ್ಪ ಮುಚ್ಚಂಡಿ(22) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.

ನಮ್ಮ ಮಗ ಯಲ್ಲಪ್ಪನು ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಎಂಬುವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಜೊತೆ 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಜೂನ್ 28ರಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲ್ವರ್​ ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಲ್ವಾರ್​ದಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ದುರ್ಗವ್ವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದಳು. ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿ, ಕಾಟಾ, ಸೋಪಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು. ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ, ಮೇಲಿನ ಹಂಚುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ... ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ‌ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಂ 189(2), 191 (2), 191 (3), 109, 329(4), 324(5), 49 ಸ/ಕ, 190 ಬಿಎನ್ಎಸ್ 2023ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವ ಮಾರಿಹಾಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿವಾಹಿತೆ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋದ ಆರೋಪ, ಯುವಕನ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯ ವಿವಾಹ: ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ‌ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು.‌ ಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉದ್ಯಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ದಂಪತಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಸಪ್ಪನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

BHARAMYANATTI VILLAGE CASE
MARRIED WOMAN ESCAPE CASE
ಯುವಕನ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣ
BELAGAVI
HOUSE DAMAGE CASE

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