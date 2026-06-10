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ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ 10 ಸಾವಿರ ಪಡೆದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ: ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ದೊಡವಾಡ ಪೊಲೀಸರು

10 ಸಾವಿರ ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಶುರುವಾದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Three accused arrested for murdering a man over money in Belagavi
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 7:50 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಡೆದು, ಬಳಿಕ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗದೇ, ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡವಾಡ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿ‌ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿರಕಸಾಲಿ (38) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಉಡಿಕೇರಿಯ ಹಾಲಪ್ಪ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಜವಳಿ, ದೊಡವಾಡದ ಮಂಜುನಾಥ ಪುಂಡಲೀಕಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಚೂನಪ್ಪಗೋಳ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.

Three accused arrested for murdering a man over money in Belagavi
ಮೃತ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿರಕಸಾಲಿ (ETV Bharat)

ಮೇ 28ರಂದು ದೊಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಗೋವಿನಜೋಳದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ಕಿರಕಸಾಲಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮೃತ ಫಕೀರಪ್ಪ ಪತ್ನಿ ದೊಡವಾಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತಾ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತ ಫಕೀರಪ್ಪನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೆದಕಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು‌.

ಮೇ 15ರಂದು ಹಾಲಪ್ಪನ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದ ಫಕೀರಪ್ಪನ ಪತ್ನಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಯಾಕೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಗಂಡನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಇದಾದ 8-10 ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮೇ 28ರಂದು ಫಕೀರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹಾಲಪ್ಪನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿ, ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತೆ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹಾಲಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಲಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಪುಂಡಲೀಕ ತಳವಾರ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೂವರು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುರಿ‌ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫಕೀರಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಬೈದಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಫಕೀರಪ್ಪನ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಗೊಂಡ ಬಸರಗಿ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರ ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡವಾಡ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಹೆಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ, ಎಎಸ್ಐ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕೆಳಗೇರಿ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಶೀಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಎಲ್.ಎಫ್ ಜಂಬಲವಾಡಿ, ವಿಠಲ ನಾಯ್ಕ, ಆರ್.ಎಫ್ ಕುಡಚಿ, ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಿತ್ತೂರ, ಪ್ರವೀಣ ಗಾಣಿಗೇರ ಸಿಪಿಸಿ, ನಾಗರಾಜ ಕಡಗನ್ನವರ, ಶರೀಫ ದಫೇದಾರ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವಿನೋದ ಠಕ್ಕಣ್ಣವರ, ಸಚಿನ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಎಸ್ಪಿ ಕೆ ರಾಮರಾಜನ್
MURDER
ಕೊಲೆ
THREE ARRESTED IN A MURDER

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