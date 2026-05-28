ಸಹೋದರನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ: ಬೆದರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಬಾವ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸೆರೆ
ಸಹೋದರನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾವ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 28, 2026 at 8:17 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪುಂಡಾಟದ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 20ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಸಹಚರರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೆದರಿಸಲು ಕೃತ್ಯ: ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಬಾವ, ಅರೋಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿರುದ್ದ ಆತನ ಸಹೋದರನ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಯು ಆರೋಪಿಯ ಸಹೋದರ ರಾಹುಲ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾವನೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆರೋಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇ 19ರಂದು ಸಂಜೆ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದ. ತಮ್ಮನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಲು ನೀನೇ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡದು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಗಾಡಿದ್ದ. ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಮೇ 20ರಂದು ಸಹಚರರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೂಗಾಡಿ ಹೈಡ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
