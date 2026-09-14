ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ: 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಂದ ₹5.24 ಲಕ್ಷ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಯುವಕನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ದಬಲಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 11:03 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋಗೆ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ನಡೆಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂಪಾಯಿ 5.24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
₹300 ದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ರೂ. 5.24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ವಂಚನೆ: ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 'ಜಮ್ಶೇದ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದನು. ಆತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ನಂಬರ್ ನೀಡಿದ್ದನು.
ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ಯುವಕ ಆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಿಯು ಮೊದಲು ರೂ. 300 ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗೋಗರೆದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯುವಕ ಆತ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ ರೂ. 300 ಫೋನ್ಪೇ (PhonePe) ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್: ರೂಪಾಯಿ 300 ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದನು.
ಯುವಕ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಆತನ ಮುಖದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಫ್ (ಎಡಿಟ್) ಮಾಡಿ ಯುವಕನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಾನ ಹರಾಜು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತೀವ್ರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೂ. 5.24 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಮಾನಹಾನಿಯ ಭಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಯುವಕ, ಜೂನ್ 19, 2026 ರಿಂದ ಜುಲೈ 23, 2026 ರವರೆಗೆ ವಂಚಕರು ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಯೂಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಫೋನ್ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 5,24,712/- ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯುವಕ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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