ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್​​​ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್​ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ

ರಿಚ್​ಮಂಡ್​​​ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಟಲಿ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಗೇ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಜನವರಿ 30 ರಂದು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 3:44 PM IST

1 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇಟಲಿ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್​​​​ ದೇಶಗಳ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಪಚಿತರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸ್​​ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ರಿಚ್​ಮಂಡ್​​​ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಟಲಿ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿಯ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಮೇಲ್​ ಐಡಿಗೆ ರಮೇಶ್​​ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​​ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಜ‌.30ರ ಬೆಳಗಿಜಾವ 5.25ಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ಆರ್ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಕಚೇರಿಯ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಸಂದೇಶ: ಇಟಲಿ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಜ.30ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ‌. ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ: ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​

BENGALURU
ಇಟಲಿ ​​​ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿ
ಜಪಾನ್​​​ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿ
ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
