ETV Bharat / state

ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ಸೋರಿಕೆ: ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಆತಂಕ

ಹಡಗಿನಿಂದ ಡಾಂಬರ್ ಅನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಘಟನೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.

thousands-of-liters-of-hot-bitumen-leaked-into-sea-while-unloading-from-ship
ಡಾಂಬರ್ ಸೋರಿಕೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 7:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ನಗರದ ಬೈತಕೋಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಿಂದ ಡಾಂಬರ್ ಅನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಒಡೆದು ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ಡಾಂಬರ್ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮರಿನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೃಹತ್ ಹಡಗಿನಿಂದ ಅಲಿಗದ್ದಾದ ಎಂಎಸಿಎಲ್ (ಒಂಅಐ) ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಡಾಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಾರವಾರದ ಬೈತಕೋಲ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಡಾಂಬರ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಪೈಪ್ ಸಿಡಿದು ಡಾಂಬರ್ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಕಾಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪವೇ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

thousands-of-liters-of-hot-bitumen-leaked-into-sea-while-unloading-from-ship
ಡಾಂಬರ್ ಸೋರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳ ಜೀವಿತ, ಸಮುದ್ರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಬಿಟುಮಿನ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾರಣ ಪುನಃ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ, ಪುತ್ರನ ಬಂಧನ

TAGGED:

KARWAR PORT
UTTARA KANNADA
ಡಾಂಬರ್ ಸೋರಿಕೆ
ಕಾರವಾರ ಬಂದರು
BITUMEN LEAKED INTO SEA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.