ಭೀಕರ ಬರ, ಕೊನೆಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪದ ಭದ್ರೆ: ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೇಯಲು ದನಕರು ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನದಾತ!
ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
Published : October 26, 2026 at 9:17 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರಂತವೆಂಬಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಬದುಕೇ ಬರಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭೀಕರ ಬರ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ.
ಹರಿಹರದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊನೆ ಆಗಿರುವುರಿಂದ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹರಿಸಿದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ನಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದ್ದರೂ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ದನಕರುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನದಾತನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ನಾಶ: ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತುರು, ಗಂಗನರಸಿ, ಆವರಗೊಳ್ಳ, ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರ ಆವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಸಾಲದಿಂದ ಅನ್ನದಾತ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಪೈರು, ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ತೆನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಸಿಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಹಸಿರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಭತ್ತ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗೂ ಸಹ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳ ಖಾಲಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಹಸಿರು ಗದ್ದೆಗಳು ಈಗ ಖಾಲಿ ಮೈದಾನದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿವೆ.
2500 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಬೇಡ?: ಬೆಳೆ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಕೈಸೇರುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ಗದ್ದೆಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬರೀ 2,500 ರೂಪಾಯಿ! ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ಧೇವೆ. ಈ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ದುಡ್ಡು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಹಾರವೋ ಅಥವಾ ಭಿಕ್ಷೆಯೋ? ಎಂದು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡದೆ ಇಡೀ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಹ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 8 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 15 ದಿನ ಕಳೆದರೆ ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯಿತು. ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭತ್ತ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನು ಗದ್ದೆಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಭತ್ತ ಈಗ ಮೇವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ಕೈ ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರೆ ಅ ನೀರು ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನತ್ತ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಂತೂ ಭತ್ತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ದನಗಳಾದರೂ ಮೇವು ತಿನ್ನಲಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟೆವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇವು ಕೂಡ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭತ್ತವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 75-80 ಎಕರೆ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಒಣಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 25-30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 10 ದಿನ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ 20 ದಿನ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬರ ಇದೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 30-40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಾ ಹೋದಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಭತ್ತ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭತ್ತವೇ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಯುವ ರೈತ ಮಧು ಮಾತನಾಡಿ, "ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದರೂ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮದು ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹನಿ ನೀರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಎತ್ತಿದರೆ ನೀರು ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ನೀರು ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರೂ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಗೊಳ್ಳ, ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ, ಗಂಗನರಸಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಭತ್ತ ಒಣಗಿದೆ, ಈಗ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀರಿಲ್ಲ. ಮೂಡುಗಾಳಿ(ಚಳಿಗಾಳಿ) ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ಇನ್ನಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
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