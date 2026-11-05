ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 55,222 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ನಾಶ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವರದಿ
Shivamogga Rain Deficit: ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ತೊಗರಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 55,222 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವರದಿ- ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ
Published : November 5, 2026 at 8:37 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನೂ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸೊರಬ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಬಳಿಕ ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನೂ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಭೀಕರ ಬರದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 55,222 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.38ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಅಲಸಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ 55,222 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ತಾಲೂಕುವಾರು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ:
- ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 3033 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಭದ್ರಾವತಿ - (ನಾಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ)
- ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - 5073 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಶಿಕಾರಿಪುರ - 2575 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಸೊರಬ - 11840 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಸಾಗರ - 7385 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಹೊಸನಗರ - 3900 ಹೆಕ್ಟೇರ್
ತಾಲೂಕುವಾರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ:
- ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 5417 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಭದ್ರಾವತಿ - 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - 000 (ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ)
- ಸಾಗರ - 105 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಶಿಕಾರಿಪುರ - 8740 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಸೊರಬ - 2800 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಹೊಸನಗರ - 95 ಹೆಕ್ಟೇರ್
ತಾಲೂಕುವಾರು ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವಿವರ:
- ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 535 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - 22 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಶಿಕಾರಿಪುರ - 70 ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 4 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೊಗರೆ ಬೇಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, 10 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಲಸಂದೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22,521 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 17,057 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, 627 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾಶದ ವಿವರ:
- ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 9004 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಭದ್ರಾವತಿ - 122 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - 8573 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಸಾಗರ - 7490 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಶಿಕಾರಿಪುರ - 11,385 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಸೊರಬ - 24,653 ಹೆಕ್ಟೇರ್
- ಹೊಸನಗರ - 3995 ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55,222 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ವಿವರ: 2016-17, 2018-19, 2023-24 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಾವರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅನಧಿಕೃತ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಡವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿರೇಶಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಯಾವ ಬೆಳೆಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಬಲ್ಪ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ನೀಡುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಕಿದ ಹಣ ಸಹ ಬಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಮುದುವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮುದುವಾಲ ಗ್ರಾಮವು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರದ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
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