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ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ​ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 10:28 AM IST

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ರಾಯಚೂರು: ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 67 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 37 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಸಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

thousands-of-cusecs-of-water-released-into-krishna-river-from-narayanpur-dam
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ​ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯದಿದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯವು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಕಳೆಗುಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನೀರು ಏರಿಕೆ: ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ 24 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 358 ಟಿಎಂಸಿ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 14 ಜಲಾಶಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 43%ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಸದ್ಯ 1.23,843 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. 20,021 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 895.65 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 383.20 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ದಿನಗಳಂದು 688.78 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ಜುಲೈ 21ರಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಕೊಡಗಿನ ಹಾರಂಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.78% ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 23.59 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಹಾರಂಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6.60 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 22,864 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.23%ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 16,507 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 3,667 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 25.80 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.35%ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

KRISHNA RIVER
RAICHUR
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ
NARAYANPUR DAM

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