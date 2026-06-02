'ತಡವಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ': ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತು
ನನಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : June 2, 2026 at 7:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಎಎನ್ಐ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಇದು ಕನಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಣೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನನಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾನು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮರಣದ ದಿನದಂದೇ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ. ಅವರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು, ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು, ಅವರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಈ ದೇಶದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದರು" ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
