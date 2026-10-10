ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದವರೇ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಂದೋಲನ ಶುರುವಾಗಿದೆ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಂದೋಲನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 10, 2026 at 3:34 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಮರ್ಥಕರೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದವರೇ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ? ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಕಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 1 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಭಾಷಣ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾದರೂ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಂದೋಲನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಹೌದು ಅದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮಗೇನು ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು: ನೀವು ಮತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿ, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ, ಕರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಮಾಡಲಿ. ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ, ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 30-40 ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳೋಣ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅ.13ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆಯವುದಾಗಿ ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 12ರಂದು ರೈತರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂದು ನೋಡೋಣ. ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನುದಾನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವ ಅಂತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 17 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು 30ನೇ ತಾರೀಖು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ, ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಂತೆ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೆರಿಟ್ ಆಧರಿಸಿ, ಹಳಬರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅನುದಾನ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ, ಮತ್ತವರ ತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ವಶ; ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಹೆಗಲಿಗೆ