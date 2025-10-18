ETV Bharat / state

Ak47 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ: ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ

ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು Ak47 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Ramesh-katti
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 18, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ) : 1988 ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆದಿರುವ ಐಗಳಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು AK47 ಬಳಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂಬರ್ 1, 2,3 ,4 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2 ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 10 ಇರಬಹುದು. 1988ರ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನಕ್ಸಲ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್​​ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ak47 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, AK47 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?, ಮೂರು ಜನ ಮರ್ಡರ್ ಆದವರು ಯಾರು?.ಆ ಕೇಸ್​ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆ ವಹಿಸಿತು? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

AK47 ತಂದವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಶಾಸಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್. ಇಂಥವರನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಳಂಕ ರಹಿತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥವರನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​​ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೂ ಸಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾಳೆಯೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ದ ಜನ ಮತ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಬ್ಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ‌. ಮತಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಕೊಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತವರು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ 7 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಪೆನಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ತಂಡ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ, ನನ್ನ ಆಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡ್ತಿನಿ, ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೇವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ನೌಕರರ ಅಮಾನತು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ

