ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್'ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ!
ಅಪಘಾತ ವೇಳೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 'ರಾಹವೀರ್' ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : March 14, 2026 at 12:52 PM IST
ವಿಶೇಷ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗಾಯಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗು ಗಾಯಾಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಿದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
'ಪಿಎಂ ರಾಹತ್' ಯೋಜನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಇದು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೊ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ 'ರಾಹವೀರ್' ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ 10 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಆಪತ್ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 10-25 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎದುರು ನೋಡುವ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಈ ಪಿಎಂ ರಾಹತ್ ಯೋಜನೆ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ.
ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ರೂಪಿಸಿರುವ ಪಿಎಂ ರಾಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನರು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಎಂ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನೆರವಾಗಿರುವ ಆಪತ್ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನೀಡುವ 10 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನೇರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಜನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಪದ್ಭಾಂಧವರ ಮೂಲಕ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಸಾವು-ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಇದಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ, ನೋಂದಾಯಿತವಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 41 ಜನ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ವರದಾನ ಆಗಲಿದೆ.
ಐಆರ್ಎಡಿ ಹಾಗು ಇಡಿಎಆರ್ ರೂಲ್ಔಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿ "ಎಮ್ ಪರಿವಾನ್ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10-25 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ? ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 112ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀಡಿರಬೇಕು.
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನೆರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಡಿಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಿಸಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಆಪತ್ಯಾಂಧವನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸೇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಯಾಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ.
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಗಾಯಾಳುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕೊಡುವ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನಪ್ಪುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿದೆ. ಅದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕಾಪಿ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಹೆಚ್ಒ ರಿಂದ ಕಾಪಿ ನಮಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 41 ಜನರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೊಂದಾಯಿತವಲ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರಕಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ತಡ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೊಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 25 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಇಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದರು.
