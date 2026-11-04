ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ: ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು: ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 10:37 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಮುಂದೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಚಾರ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಏನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ, ಕೆಳ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ, ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
"ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಿನಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ: "ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರರ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೂ ಈ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ ಹಾಕುವುದು. ಅವರುಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಪರಿಷತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಸೇರಿ 35 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 26 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ 26 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು: "ಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಕೃಪ ಆಳ್ವಾ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಲಿ, ಕೃಪ ಆಳ್ವಾ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಚಿವರ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವವರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವೂ ಅವರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತನಾ?. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಚಯ ಇರುವವನೂ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದವನೂ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ನಾವು ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಳಿಯೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥನ ತರನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
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